Артур Юсупов: О месте в таблице «Зенит» уже не думает, просто надо победить в оставшихся матчах

Полузащитник «Зенита» Артур Юсупов поделился впечатлениями от матча 24-го тура РФПЛ против «Урала», который станет первой официальной игрой на стадионе «Санкт-Петербург».

- Стадион совсем другой: огромный. Когда смотришь на него - появляются дополнительные эмоции. Думаю, в игре с «Уралом» покажем хороший футбол.

- Можно сравнить с каким-нибудь европейским стадионом, где вам доводилось играть?

- Я еще таких не видел.

- Как вам газон?

- Нас готовят, что поле будет не очень хорошее, но на самом деле оно неплохое. На нем можно показывать хороший футбол.





- Обидно, что всего 20 000 зрителей будет?

- Понимаем, что еще не все готово. Конечно, жалко, что будет не полный стадион, но это нормально. Я читал, что на «Терек» будет в два раза больше.



- Какой эмоциональный фон после поражения от «Спартака»?

- Пару дней отходили, были очень расстроены. Но сейчас все мысли об «Урале». О месте в таблице уже не думаем, просто надо победить в оставшихся матчах. Других вариантов у нас нет.



- Что знаете про «Урал»?

- Мысли больше о своей игре. Надо выходить и выигрывать. Должны плясать от своей игры, мы не имеем права больше терять очки.



- Борьба за золото закончена. Это поможет перезагрузиться?

- Да, на нас давило, что надо было постоянно догонять. Сейчас будем расслабленнее. Надеюсь, это нам поможет побеждать, - передает слова Юсупова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, матч между «Зенитом» и «Уралом» пройдет 22 апреля на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 14:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.