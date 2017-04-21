«Зенит» – «Урал». Анюков тренировался отдельно от общей группы

Футболисты «Зенита» готовятся к игре 24-го тура чемпионата России против «Урала».

Как сообщает корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге», на открытой тренировке работают все футболисты кроме защитника Александра Анюкова. Перед началом занятия он совершил пробежку, после чего покинул поле.

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Напомним, матч между «Зенитом» и «Уралом» пройдет 22 апреля на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 14:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.

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