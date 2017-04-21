Владимир Кулик оставил свои отпечатки на Аллее славы «Зенита»
21 апреля на тренировочной базе «Зенита» в Удельном парке прошла церемония, в рамках которой отпечатки своих стоп для клубного музея оставил бывший нападающий сине-бело-голубых Владимир Кулик.
Форвард оставил на отпечатках свой автограф, а также подарил музею красный пиджак.
Напомним, Кулик
выступал за «Зенит» с 1991 по 1996 год. За петербургский клуб форвард провел
220 матчей и забил 101 гол.
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