Владимир Кулик оставил свои отпечатки на Аллее славы «Зенита»

21 апреля на тренировочной базе «Зенита» в Удельном парке прошла церемония, в рамках которой отпечатки своих стоп для клубного музея оставил бывший нападающий сине-бело-голубых Владимир Кулик.

Форвард оставил на отпечатках свой автограф, а также подарил музею красный пиджак.

Напомним, Кулик выступал за «Зенит» с 1991 по 1996 год. За петербургский клуб форвард провел 220 матчей и забил 101 гол.