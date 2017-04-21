Новым спонсором «Динамо» может стать «Норильский никель»

Новым спонсором московского «Динамо» может стать «Норильский никель», сообщает ТАСС.

- Мы обсуждаем планы по спонсорству с московским «Динамо». Есть заинтересованность, но решения еще нет. Находимся в процессе обсуждения. Решение может быть принято в конце месяца, - сообщила статс-секретарь-вице-президент компании Елена Безденежных.

Напомним, что генеральным спонсором «Динамо» является «ВТБ». После 32 туров бело-голубые лидируют в первенстве ФНЛ, в активе команды 72 очка. Ранее команда досрочно оформила выход в премьер-лигу.



