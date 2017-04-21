Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Монреаль2 : 3 ОТРейнджерс
Футбол  Уфа- : -ЦСКА
Баскетбол  Олимпиакос- : -Анадолу Эфес
Хоккей  Питтсбург5 : 2Коламбус
Хоккей  Красная Армия- : -Реактор
Баскетбол  Реал- : -Дарушафака
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Еремина и Капитонова вышли в финал чемпионата Европы в личном многоборье

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянки Елена Еремина и Наталья Капитонова вышли в финал чемпионата Европы по спортивной гимнастике в личном многоборье.

Ероемина показала четвертый результат, набрав 54,698 балла. У Капитоновой 11-е место. Россию в многоборье представляла еще одна гимнастка - Ангелина Мельникова, но она не смогла отобраться в финал, заняв 14-е место.  

Финальные соревнования у женщин состоятся 21 апреля. 

В отдельных видах россиянки отобрались в финалы во всех дисциплинах, кроме бревна.  Двукратный призер Олимпийских игр Мария Пасека вышла в финал в опорном прыжке (14,412, второй результат). Мельникова вышла в финалы на вольных (13,233) и в опорном прыжке (14,166). Еремина отобралась на брусьях (14,466) и вольных (13,633). 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Пасека вошла в состав сборной России на чемпионат Европы в РумынииПризер Олимпийских игр Мария Пасека включена в состав женской сборной России для участия в чемпионате Европы, сообщил старший тренер женской команды Евгений Гребенкин.Пасека вернулась к тренировкам после перерыва, взятого из-за травмы спиныСтарший тренер сборной России Валентина Родионенко сообщила, что гимнастка Мария Пасека приступила к тренировкам после перерыва, взятого по окончании Игр в Рио-де-Жанейро в связи с проблемами со спиной.Мария Пасека: Если залечу спину, то выступлю на ОИ-2020Двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2016 года Мария Пасека рассказала, при каких обстоятельствах завершит спортивную карьеру.Мария Пасека: Говорят, у меня самый сильный опорный прыжок в сборнойЧемпионка мира Мария Пасека рассказала, почему выступает на крупных соревнованиях только в опорном прыжке.«Сегодня я просто мама первоклассника»«Сегодня я просто мама первоклассника»Как Светлана Журова привела сына в 1-й класс, а Евгения Медведева пошла в 10-й.Мария Пасека: За пять дней до Олимпиады хотела отказаться от поездки из-за болей в спинеРоссийская гимнастка Мария Пасека, завоевавшая серебро в опорном прыжке на ОИ-2016, сообщила, что из-за болей в спине могла пропустить Олимпиаду.Валентина Родионенко: Второе место гимнастов в команде равносильно победеСтарший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко оценила результаты российских гимнастов на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.Евгений Гребенкин: Наши гимнастки выступили отлично на ОлимпиадеСтарший тренер женской сборной России по спортивной Гимнастике Евгений Гребенкин оценил выступление спортсменок на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.Пасека выиграла серебро в опорном прыжке, Байлс выиграла третье олимпийское золотоРоссиянка Мария Пасека стала второй в опорном прыжке на Олимпийских играх-2016.Ангелина Мельникова: Когда ошиблась китайская девочка, у нас появилась надеждаСеребряный призер Олимпийских игр Ангелина Мельникова прокомментировала выступление спортивных гимнасток на играх в Рио-де-Жанейро.Мария Пасека: После прыжка потерялась, не понимала, что произошлоРоссийская гимнастка Мария Пасека подвела итоги командного первенства на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, в котором сборная России выиграла серебро.Пока вы спали: У Халмурзаева золото, у гимнасток – серебро, Фелпс – 21-кратныйПока вы спали: У Халмурзаева золото, у гимнасток – серебро, Фелпс – 21-кратныйSovsport.ru – о главных событиях Олимпийских игр-2016, которые произошли в ночь на среду по московскому времени.«Геля сказала, что ей стыдно за это падение»«Геля сказала, что ей стыдно за это падение»Обозреватель Sovsport.ru поговорил с Алией Мустафиной и Марией Пасекой после завоевания российской командой гимнасток серебра в Рио.Джокер Мария. Как российские гимнастки завоевали командное серебро РиоДжокер Мария. Как российские гимнастки завоевали командное серебро РиоЖенская сборная России по спортивной гимнастике во вторник повторила результат мужской команды, заняв второе место в многоборье.Наши герои Рио. Женская сборная России по спортивной гимнастикеНаши герои Рио. Женская сборная России по спортивной гимнастикеSovsport.ru представляет очередных медалистов Рио. На сей раз нас порадовала женская сборная России по спортивной гимнастике.Алия Мустафина: Теперь у всех из нас есть олимпийские медали. Это круто!Алия Мустафина, в составе женской сборной России завоевавшая серебро в командном многоборье на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, поделилась эмоциями после финала.Российские гимнастки завоевали серебро в командном многоборье на ОлимпиадеЖенская сборная России по спортивной гимнастике заняла второе место в командном многоборье на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.Российские гимнастки показали третий результат в квалификации олимпийского турнираЖенская сборная России по спортивной гимнастике уверенно вышла в финал командного турнира на Олимпийских играх-2016.Аблязин и Пасека одержали победы на Кубке России по спортивной гимнастикеНа Кубке России по спортивной гимнастике определились призеры в отдельных видах программы.Валентина Родионенко: Мустафина и Комова выступят в многоборье на ОлимпиадеСтарший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала о том, в каких дисциплинах будут выступать лидеры женской команды на Олимпийских играх в Лондоне.
Футбол
Люк Шоу: Ибрагимович в порядке, он спокойно ходил по раздевалке
Фигурное катание
Евгения Медведева: Безумно рада, что смогла набрать больше 80 баллов в короткой программе
Хоккей
«Нэшвилл» завершил разгром «Чикаго» в серии и вышел во второй раунд плей-офф
Хоккей
«Рейнджерс» в овертайме вырвали победу у «Монреаля», Марков набрал одно очко
все новости
Мария Пасека
Мария Пасекавсе новости