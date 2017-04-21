Еремина и Капитонова вышли в финал чемпионата Европы в личном многоборье

Россиянки Елена Еремина и Наталья Капитонова вышли в финал чемпионата Европы по спортивной гимнастике в личном многоборье.

Ероемина показала четвертый результат, набрав 54,698 балла. У Капитоновой 11-е место. Россию в многоборье представляла еще одна гимнастка - Ангелина Мельникова, но она не смогла отобраться в финал, заняв 14-е место.

Финальные соревнования у женщин состоятся 21 апреля.

В отдельных видах россиянки отобрались в финалы во всех дисциплинах, кроме бревна. Двукратный призер Олимпийских игр Мария Пасека вышла в финал в опорном прыжке (14,412, второй результат). Мельникова вышла в финалы на вольных (13,233) и в опорном прыжке (14,166). Еремина отобралась на брусьях (14,466) и вольных (13,633).