Мануэль Аморос: Мадридские команды и «Ювентус» должны молить бога, чтобы не попасть на «Монако»
Бывший капитан сборной Франции Мануэль Аморос о шансах «Монако» в Лиге чемпионов.
«Трудно кого-то выделить (в домашнем матче ½ финала Лиги чемпионов против «Боруссии» - 3:1 - прим. ред.), - сказал бывший капитан сборной Франции Мануэль Аморос в интервью SOFOOT.com. - Да, Мбаппе и Фалькао выглядят очень прилично, но на них играет вся команда Жардима. Конечно, тренер играет большую роль. Это он поставил атакующую игру «Монако». Думаю, «Монако» ни для кого не будет подарком. Эта команда живет атакой, но умеет и обороняться, действует очень слажено… Не случайно ведь заняла первое место в группе и потом выбила «Манчестер Сити» и «Боруссию». Две мадридские команды и «Юве» должны молить бога, чтобы не попасть на «Монако» - французы могут вполне дойти до финала Лиги».