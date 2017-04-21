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Далалоян и Игнатьев выступят в финале чемпионата Европы в многоборье

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российские гимнасты Артур Далалоян и Никита Игнатьев квалифицировались в финал многоборья на чемпионате Европы, который проходит в румынском городе Клуж-Напока.

Далалоян по сумме баллов набрал 85,198 и занял вторую позицию. Игнатьев отобрался с шестым результатом. Лидирует в многоборье серебряный призер Рио в этом виде программы украинец Олег Верняев. 

Кроме этого,  Далалоян квалифицировался в финал в опорном прыжке и на брусьях. Призер олимпийских игр Давид Белявский выступит в финалах на коне, брусьях и перекладине, Дмитрий Ланкин - на кольцах и в вольных упражнениях, Никита Нагорный - на брусьях. 

Финалы у мужчин в многоборье пройдут 21 апреля, 22-23 апреля - финалы на отдельных снарядах.  

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