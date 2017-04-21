M-1 Challenge 77. Рего сразится против Колесника

19 мая в Сочи состоится международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 77. Одним из потенциально самых зрелищных боев на нем станет схватка ударников Фелипе Рего (Бразилия, 10-3) и Виктора Колесника (Кузня, 9-2-1).

Неоднократный чемпион Бразилии по муай-тай Фелипе Рего произвел неизгладимое впечатление в своем дебютном бою на M-1 Challenge 68, когда он с невероятным упорством лез в обмен тяжелыми ударами с Алексеем Махно и вынудил признанного российского нокаутера поменять тактику и вести бой в борцовском стиле. После этого поедника Фелипе провел 3 боя и во всех трех одержал досрочные победы, а всего в его активе 7 побед нокаутами из 10. Фелипе очень упорный и абсолютно бесстрашный боец, который в любом сражении идет до конца.

В отличие от своего будущего визави, Виктора Колесника сложно назвать нокаутером, если посмотреть статистику его выступлений в смешанных единоборств – 6 побед решением и три от болевых и удушающих приемов. Однако бой против корейского бойца Йонг Бок Кила на M-1 Challenge 75 наглядно показал каким богатейшим ударным арсеналом владеет молодой краснодарец. Корейский гость блокировал лицом многочисленные удары руками, ногами, коленом в прыжке и даже бэкфисты и только какая-то нереальная феноменальная живучесть помогла ему продержаться все отведенное время и даже вырвать ничью. Для Виктора это был серьезный опыт, из которого ему вместе с командой предстоит извлечь множество уроков и выйти на второй бой в рейдж еще более заряженным и подготовленным.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА



(До 93 кг), Ронни Маркесом (Бразилия), 16-4 - Виктор Немков (Александр Невский ОЭМК), 24-6



(До 84 кг), Талех «Азербайджанский терминатор» Наджафзаде (Азербайджан), 5-1-1 - Артем Фролов (Легион и Кузня), 8-0



(До 65,8 кг), Фелипе Рего (Бразилия), 10-3 - Виктор Колесник (Кузня), 9-2-1



(До 77,1 кг) Андрей Лежнев (Украина), 10-7 - Курбанали Абдусаламов (Fighting Eagle), 6-3

