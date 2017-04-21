M-1 Challenge 77. Рего сразится против Колесника
19 мая в Сочи состоится международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 77. Одним из потенциально самых зрелищных боев на нем станет схватка ударников Фелипе Рего (Бразилия, 10-3) и Виктора Колесника (Кузня, 9-2-1).
Неоднократный чемпион Бразилии по муай-тай Фелипе Рего произвел неизгладимое впечатление в своем дебютном бою на M-1 Challenge 68, когда он с невероятным упорством лез в обмен тяжелыми ударами с Алексеем Махно и вынудил признанного российского нокаутера поменять тактику и вести бой в борцовском стиле. После этого поедника Фелипе провел 3 боя и во всех трех одержал досрочные победы, а всего в его активе 7 побед нокаутами из 10. Фелипе очень упорный и абсолютно бесстрашный боец, который в любом сражении идет до конца.
В отличие от своего будущего визави, Виктора Колесника сложно назвать нокаутером, если посмотреть статистику его выступлений в смешанных единоборств – 6 побед решением и три от болевых и удушающих приемов. Однако бой против корейского бойца Йонг Бок Кила на M-1 Challenge 75 наглядно показал каким богатейшим ударным арсеналом владеет молодой краснодарец. Корейский гость блокировал лицом многочисленные удары руками, ногами, коленом в прыжке и даже бэкфисты и только какая-то нереальная феноменальная живучесть помогла ему продержаться все отведенное время и даже вырвать ничью. Для Виктора это был серьезный опыт, из которого ему вместе с командой предстоит извлечь множество уроков и выйти на второй бой в рейдж еще более заряженным и подготовленным.
СОСТАВ
УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА
(До
93 кг), Ронни Маркесом (Бразилия), 16-4 -
Виктор Немков (Александр Невский ОЭМК),
24-6
(До
84 кг), Талех «Азербайджанский терминатор»
Наджафзаде (Азербайджан), 5-1-1 - Артем
Фролов (Легион и Кузня), 8-0
(До
65,8 кг), Фелипе Рего (Бразилия), 10-3 - Виктор
Колесник (Кузня), 9-2-1
(До
77,1 кг) Андрей Лежнев (Украина), 10-7 -
Курбанали Абдусаламов (Fighting Eagle), 6-3