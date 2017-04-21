Майк Фишер: Не думаю, что кроме нас самих еще кто-то верил в «Нэшвилл»
Капитан «Нэшвилла»
Майк Фишер прокомментировал сухую победу команды в серии первого раунда
плей-офф НХЛ с «Чикаго» (4-0).
«Хищники», попавшие в плей-офф со второго места зоны wild card, выбили лучшую команду Западной конференции в регулярном чемпионате, пропустив от «Чикаго» три шайбы за четыре матча.
«Если честно, сейчас мы думаем только об одном. Ребята показали отличный хоккей. Сейчас мы по-настоящему верим в себя. Мы верили в то, что можем победить эту команду. Не думаю, что так считал еще кто-то, но это неважно.
Теперь сосредоточимся на будущем, постараемся и дальше прибавлять в этом плей-офф и будем думать о следующем сопернике», – приводит слова Фишера официальный сайт НХЛ.
Во втором раунде соперником «Нэшвилла» станет победитель серии «Миннесота» – «Сент-Луис», в которой «блюзмены» выигрывают (3-1) после четырех матчей.
Матч
Нэшвилл - Чикаго - 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)
Голы:
Йоси (Джохансен, Эллис), 29:41 (1:0). Сишонс (Арвидсон, Эллис), 48:52 (2:0). Йоси (Уотсон, Сишонс), 50:21 (3:0). Тэйвс (Кейн, Панарин), 54:42 (3:1). Арвидсон (Саббэн, Форсберг), 58:12 (4:1).
Место и дата
21 апреля 03:00, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция