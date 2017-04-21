Пекка Ринне: Первый и третий матчи стали решающими
Голкипер «Нэшвилла»
Пекка Ринне рассказал о ключевых моментах победной серии первого раунда
плей-офф НХЛ с «Чикаго» (4-0).
В четверг «хищники» одержали на своем льду победу (4:1) и выбили из Кубка Стэнли лучшую команду Западной конференции в регулярном чемпионате.
«Чувствую себя хорошо, – сказал 34-летний финн, на счету которого два сухих матча в серии. – Ощущал уверенность на протяжении всей серии. Думаю, первая и особенно третья игра стали ключевыми. Было важно выиграть первую игру в гостях и первую – дома. Эти два матча и определили наше преимущество. Мы находили способ побеждать в каждом матче».
Отметим, что в четырех матчах «Нэшвилл» пропустил только три гола. Во втором раунде соперником «хищников» станет победитель серии «Миннесота» – «Сент-Луис», в которой «блюзмены» выигрывают (3-1) после четырех матчей.
Матч
Нэшвилл - Чикаго - 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)
Голы:
Йоси (Джохансен, Эллис), 29:41 (1:0). Сишонс (Арвидсон, Эллис), 48:52 (2:0). Йоси (Уотсон, Сишонс), 50:21 (3:0). Тэйвс (Кейн, Панарин), 54:42 (3:1). Арвидсон (Саббэн, Форсберг), 58:12 (4:1).
Место и дата
21 апреля 03:00, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция