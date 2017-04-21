Пекка Ринне: Первый и третий матчи стали решающими

Голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне рассказал о ключевых моментах победной серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Чикаго» (4-0).

В четверг «хищники» одержали на своем льду победу (4:1) и выбили из Кубка Стэнли лучшую команду Западной конференции в регулярном чемпионате.

«Чувствую себя хорошо, – сказал 34-летний финн, на счету которого два сухих матча в серии. – Ощущал уверенность на протяжении всей серии. Думаю, первая и особенно третья игра стали ключевыми. Было важно выиграть первую игру в гостях и первую – дома. Эти два матча и определили наше преимущество. Мы находили способ побеждать в каждом матче».

Отметим, что в четырех матчах «Нэшвилл» пропустил только три гола. Во втором раунде соперником «хищников» станет победитель серии «Миннесота» – «Сент-Луис», в которой «блюзмены» выигрывают (3-1) после четырех матчей.