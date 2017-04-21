Александр Мирзоян: Когда «Спартаку» вручат медали, тогда мы станем чемпионами - не раньше

Ветеран «Спартака» Александр Мирзоян считает, что красно-белых пока рано поздравлять с чемпионством.

- У нас еще чемпионат не закончился, а поздравления всегда высказываются в конце чемпионата. Не в середине, не даже тогда, когда ты оторвался на 11 очков. Вот когда нам вручат медали, тогда мы и станем чемпионами - не раньше, - цитирует Мирзояна «Собеседник».

Напомним, что после 23 туров «Спартак» лидирует в чемпионате России, в активе команды 54 очка. На второй строчке идет ЦСКА, отставая от лидера на 10 очков. Тройку замыкает «Зенит».