Александр Зотов: Хорошая инфраструктура выделяет школу «Чертаново» среди многих

Генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов рассказал о впечатлениях от посещения школы «Чертаново».

– Очень хорошая инфраструктура, хотя, наверное, руководители хотели бы еще лучше, но то, что есть, выделяет школу среди многих, – приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Зотова. – Понравилось общение с тренерами, как выяснилось, хорошо подготовленными, причем это было с листа, их никто не предупреждал. Порадовало, что они были готовы ответить на любые вопросы, что был с собой план на тренировку. Все прошло познавательно.

– Что удивило вас больше всего?

– Мне понравилось – потому что у нас в стране это как-то не принято – что не было ни одного ребенка, причем и молодых и совсем взрослых, кто бы не поздоровался. Все смотрят в глаза, здороваются, это важно, так это как показывает, что дети не зажаты, что им здесь комфортно, они ощущают себя здесь как дома. Такая атмосфера очень важна.