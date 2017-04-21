Прохоров выставил на продажу 49% акций клуба «Бруклин Нетс»

Владелец «Бруклина» Михаил Прохоров рассказал, что выставил на продажу 49% акций клуба НБА.

- На продажу выставлены 49% акций «Бруклина», пока этот процесс идет, ищем покупателя, - сообщил Прохоров «Р-Спорт».

В декабре 2015 года российский бизнесмен приобрел 100% акций клуба НБА и права на арену Barclays Center. Ранее Прохоров владел 80% акций клуба и 45% акций Barclays Center. Оставшаяся доля принадлежала компании Forest City. Стоимость команды оценивалась примерно в 875 млн долларов, арены - в 825 млн.

Добавим, что российский бизнесмен приобрел 80% акций «Бруклин Нетс» в 2010 году, бизнесмен заплатил за клуб НБА около 220 млн долларов.