Брендон Дубински: Плей-офф не отражает того, что мы сделали в сезоне

Форвард «Коламбуса» Брендон Дубински подвел итоги серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Питтсбургом» (1-4), которую его команда завершила в четверг поражением в гостях (2:5) в пятом матче.

«Очень обидно. Мы все лето говорили о том, что нужно биться и делали это во время тренировочного лагеря и регулярного чемпионата. И этот плей-офф не отражает того, что мы сделали в сезоне.

Сейчас такое время, когда нужно было выходить и давать результат. А мы оказались недостаточно хороши. Так получилось, из-за чего сейчас очень обидно.

Игра в неравных составах стала ключевой в этой серии. Нам нужно было лучше играть в меньшинстве и забивать в большинстве», – приводит слова Дубински официальный сайт НХЛ.

Напомним, «Коламбус» играл в плей-офф в третий раз в истории клуба и в третий же раз вылетел в первом раунде.