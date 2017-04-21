Владимир Кулик: Хотелось бы, чтобы в таблице «Зенит» находился с таким же отрывом, как «Спартак»

Бывший форвард «Зенита» Владимир Кулик поделился мнением о выступлении петербургского клуба в чемпионате России.

- «Зенит» не на первом месте, но в верху таблицы. Хотелось бы, чтобы он находился с таким же отрывом, как «Спартак», но в течение чемпионата этого не произошло. Были потеряны очки там, где кто не ожидал, произошли осечки в других играх. Хочется, чтобы «Зенит» поднялся на максимально высокое место, который гарантирует попадание в Лигу чемпионов. Пропуск в лигу сказывается на имидже клуба, тренере, футболистах, интересе к команде, - передает слова Кулика корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, 21 апреля на тренировочной базе «Зенита» в Удельном парке прошла церемония, в рамках которой отпечатки своих стоп для клубного музея оставил бывший нападающий сине-бело-голубых Владимир Кулик.

Форвард оставил на отпечатках свой автограф, а также подарил музею красный пиджак. Кулик выступал за «Зенит» с 1991 по 1996 год. За петербургский клуб форвард провел 220 матчей и забил 101 гол.

«Зенит» занимает третье место в таблице РФЛП после 23 туров, имея в активе 43 очка. Петербуржцы отстают от лидирующего «Спартака» на 11 очков, от ЦСКА, идущим вторым, на одно. Ближайший матч команда Мирчи Луческу проведет 22 апреля против «Урала». Начало встречи в 14:00, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию игры.