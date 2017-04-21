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Андрей Каряка: «Амкар» и «Ростов» будут в неравных условиях из-за календаря РФПЛ

Источник:  ФК «Амкар»Комментарии

Тренер «Амкара» Андрей Каряка прокомментировал тот факт, что пермякам предстоит провести три матча за восемь дней.

В 24-м туре «Амкар» сыграет в гостях с «Локомотивом», в 25-м - дома с «Краснодаром», в 26-м - на выезде с «Ростовом».  

- Нам предстоят матчи с сильными соперниками, и, конечно, едва ли есть смысл что-то загадывать. Единственное, в чем я уверен – так это в том, что футболисты подходят к этим играм в хорошем физическом состоянии. Наш лазарет опустел еще на прошлой неделе и, к счастью, матч с «Уфой, хоть борьба и была очень жесткой, работы нашим медикам не добавил.

- Ваше мнение о «Локомотиве».

- На мой взгляд, они в последнее время заметно прибавили, в первую очередь – в атаке. Команда усилилась в межсезонье, и все новички оправдывают ожидания.

- «Краснодар» тоже силен, в первую очередь, атакой...

- Я бы сказал, что эта команда имеет сильных исполнителей в каждой линии и играет в современный сбалансированный футбол. Нам, конечно, придется подумать о том, как сдержать грозных нападающих «Краснодара», но и забить ему тоже будет непросто.

- Завершит эту горячую неделю игра в Ростове. На ваш взгляд, дончане, которые в этом году провели больше официальных игр, чем любая другая российская команда, смогут завершить сезон на высокой ноте?

- Меня это не удивит. Я знаю, насколько грамотно там построена работа и насколько мотивированы футболисты на достижение результата. Вообще, игры с такими командами, как  «Ростов» - всегда отличная школа для наших футболистов. И поэтому особенно обидно, что мы будем в неравных условиях по сравнению с соперниками. Мы проводим предыдущую встречу 27 апреля, а ростовчане – 25-го. Получается, что у них будет на два дня больше для подготовки к матчу. Это несправедливо, на мой взгляд. Когда игры идут в таком плотном режиме, подобные вещи имеют значение. Сразу после того, как был обнародован календарь завершающего отрезка чемпионата, мы обратили внимание его составителей на этот факт, но, насколько я знаю, «Амкару» даже не ответили на наше письмо, - цитирует каряку официальный сайт «Амкара». 

Напомним, что после 23 туров пермяки идут на восьмой строчке в турнирной таблице РФПЛ.  

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