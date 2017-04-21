Макс Пачиоретти: Мы много раз отыгрывались по ходу сезона, надеюсь, сделаем это в серии с «Рейнджерс»
Форвард «Монреаля»
Макс Пачиоретти прокомментировал пятый матч серии первого раунда плей-офф НХЛ с
«Рейнджерс» (2:3 OT).
«У нас были шансы все решить в этом матче, но Лундквист спасал свою команду. А в решающем моменте им повезло с отскоком, и мы ничего не смогли сделать.
Теперь у нас есть возможность показать все, на что способна эта команда. Мы много раз отыгрывались по ходу сезона, и, надеюсь, сделаем это в этой серии», – приводит слова Пачиоретти официальный сайт НХЛ.
Напомним, по ходу матча «Монреаль» дважды вел в счете, но не смог удержать преимущество.
«Рейнджерс» повел в серии со счетом 3-2 и теперь может оформить выход во второй раунд в случае домашней победы в воскресенье.
Матч
Монреаль - Рейнджерс - 2:3 О.Т. (2:1, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы:
Лехконен (Гальченюк, Больё), 12:07 (1:0). Фаст (Зибанежад), 15:56 (1:1 - мен.). Галлахер (Марков, Лехконен), 16:20 (2:1 - бол.). Скджей (Нэш, Веси), 38:28 (2:2). Зибанежад (Крейдер), 74:22 (2:3).
Место и дата
21 апреля 02:00, Белл Центр, Онлайн-трансляция