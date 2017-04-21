Макс Пачиоретти: Мы много раз отыгрывались по ходу сезона, надеюсь, сделаем это в серии с «Рейнджерс»

Форвард «Монреаля» Макс Пачиоретти прокомментировал пятый матч серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Рейнджерс» (2:3 OT).

«У нас были шансы все решить в этом матче, но Лундквист спасал свою команду. А в решающем моменте им повезло с отскоком, и мы ничего не смогли сделать.

Теперь у нас есть возможность показать все, на что способна эта команда. Мы много раз отыгрывались по ходу сезона, и, надеюсь, сделаем это в этой серии», – приводит слова Пачиоретти официальный сайт НХЛ.

Напомним, по ходу матча «Монреаль» дважды вел в счете, но не смог удержать преимущество.

«Рейнджерс» повел в серии со счетом 3-2 и теперь может оформить выход во второй раунд в случае домашней победы в воскресенье.