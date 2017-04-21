На улице Барселоны появился рисунок целующегося Месси с Роналду
В Барселоне на стене одного из стеклянных киосков появилось изображение форварда сборной Аргентины Лионеля Месси, целующегося с нападающим «Реала» Криштиану Роналду, сообщает «Лента.Ру».
Рисунок был сделан местным стрит-арт-художником, известным под псевдонимом Tvboy, и получил название «Любовь слепа».
23 апреля «Реал» и «Барселона» сыграют между собой в рамках 33-го тура примеры. После 32 матчей в активе каталонского клуба 72 очка, у мадридцев - 75 и игра в запасе.
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