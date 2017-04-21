Тарасова и Морозов стали четвертыми в короткой программе на командном чемпионате мира, Россия вернула себе лидерство в общем зачете
Российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняла четвертое место в короткой программе на командном чемпионате мира в Японии.
Наш дуэт набрал 66,37 баллов. Лидерство захватили французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре. Второе место у китайцев Пэн Чэн и Цзинь Ян. Тройку замкнули канадцы Кирстен Мур-Тауэрс и Майкла Маринаро.
Теперь сборная России в общем зачете лидирует с 53 очками. На втором месте идет сборная США (51), на третьем - команда Японии (51).
Командный чемпионат мира
Токио (Япония), 21 апреля
Пары
Короткая программа
1. Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция) – 75,72
2. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) – 71,36
3. Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада) – 69,56
4. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) – 66,37
Командный зачет
1. Россия – 53
2. США – 51
3. Япония – 51