Константин Генич: ЦСКА увезет из Уфы минимальную победу

Артур Юсупов: О месте в таблице «Зенит» уже не думает, просто надо победить в оставшихся матчах

Полузащитник «Зенита» Артур Юсупов поделился впечатлениями от матча 24-го тура РФПЛ против «Урала», который станет первой официальной игрой на стадионе «Санкт-Петербург».