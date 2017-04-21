Константин Генич: ЦСКА увезет из Уфы минимальную победу
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч 24-го тура РФПЛ «Уфа» - ЦСКА.
- Виктор Гончаренко против своей бывшей команды. Сергей Семак против ЦСКА. Искусственное поле стадиона «Нефтяник». Я хорош помню игру первого круга: для ЦСКА был тяжелейший матч, в котором единственный гол был забит со стандарта. Думаю, что и на этот раз много моментов не будет. Сыграть в Уфе так же ярко, как «Спартак», нынешний ЦСКА, думаю, не сможет. Плюс, обе команды играют в схожей манере и по похожим схемам, поэтому все будут решать частности и индивидуальные ошибки. Думаю, что ЦСКА, как более мотивированная и высококлассная команда, свой момент должен реализовать и увезти из Уфы минимальную победу, - цитирует Генича «Матч ТВ».
Игра состоится сегодня в 17:00 мск. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
Матч
Место и дата
21 апреля 17:00, Нефтяник, Текстовая трансляция