Владислав Третьяк: Взял бы на чемпионат мира поровну игроков из КХЛ и НХЛ
Президент Федерации
хоккея России Владислав Третьяк высказался о возможном соотношении игроков КХЛ
и НХЛ на чемпионате мира в Германии.
«Я не тренер, Знарок будет решать. Но нам нужно создать хорошую
команду из игроков НХЛ и КХЛ, нам нужно выигрывать чемпионат мира. Посмотрите,
какие канадцы приедут, и другие команды будут неслабые. Нельзя взять и сказать,
что будут играть одни игроки из КХЛ, должна быть золотая середина. Я бы
взял игроков из КХЛ и из НХЛ поровну, нам нужен хороший состав», –
приводит ТАСС слова Третька.
Напомним, на данный момент в сборную приглашены четыре игрока из
НХЛ: вратарь Андрей Василевский и форвард Никита Кучеров («Тампа-Бэй»), а также
защитник Иван Проворов и форвард Роман Любимов («Филадельфия»).
Чемпионат мира пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже. На
групповом этапе сборная России сыграет со Швецией (5 мая), Италией (7 мая),
Германией (8 мая), Данией (11 мая), Словакией (13 мая), Латвией (15 мая) и США
(16 мая).