Владислав Третьяк: Взял бы на чемпионат мира поровну игроков из КХЛ и НХЛ

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказался о возможном соотношении игроков КХЛ и НХЛ на чемпионате мира в Германии.

«Я не тренер, Знарок будет решать. Но нам нужно создать хорошую команду из игроков НХЛ и КХЛ, нам нужно выигрывать чемпионат мира. Посмотрите, какие канадцы приедут, и другие команды будут неслабые. Нельзя взять и сказать, что будут играть одни игроки из КХЛ, должна быть золотая середина. Я бы взял игроков из КХЛ и из НХЛ поровну, нам нужен хороший состав», – приводит ТАСС слова Третька.

Напомним, на данный момент в сборную приглашены четыре игрока из НХЛ: вратарь Андрей Василевский и форвард Никита Кучеров («Тампа-Бэй»), а также защитник Иван Проворов и форвард Роман Любимов («Филадельфия»).

Чемпионат мира пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже. На групповом этапе сборная России сыграет со Швецией (5 мая), Италией (7 мая), Германией (8 мая), Данией (11 мая), Словакией (13 мая), Латвией (15 мая) и США (16 мая).