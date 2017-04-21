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Роналду хочет, чтобы Левандовски перешел в «Реал»

Источник:  ASКомментарии

Форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски может перебраться в чемпионат Испании. Об этом сообщает AS.

Согласно источнику, после окончания ответного матча с мадридским «Реалом» в четвертьфинале Лиги чемпионов лидер «бланкос» Криштиану Роналду сказал игроку сборной Польши, что испанский клуб готов приобрести его грядущим летом.

При этом источник уверяет, что 32-летний Роналду также дал понять нападающему «Баварии», что он станет игроком стартового состава.

Добавим, что «Реал» уже пытался приобрести Левандовски минувшим летом, однако, тот решил остаться в Германии и продлил контракт с немецким клубом.

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