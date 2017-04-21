Кравчук проиграл Ито в четвертьфинале челленджера в Тайбэе

Кравчук вышел в четвертьфинал челленджера в Тайбэе Российский теннисист Константин Кравчук в матче третьего раунда турнира серии «челленджер» в Тайбэе обыграл хорвата Франко Шкугор.

Кузнецов опустился на 78-е место в рейтинге ATP На официальном сайте ATP опубликовали обновленный рейтинг.

Федерер после победы на турнире в Индиан-Уэллсе поднялся на шестое место в рейтинге ATP

Федерер после победы на турнире в Индиан-Уэллсе поднялся на шестое место в рейтинге ATP На официальном сайте ATP опубликовали обновленный рейтинг.

Россиянин Константин Кравчук не смог пробиться во второй раунд теннисного турнира в Индиан-Уэллсе (США).

Кравчук выбыл из турнира в Индиан-Уэллсе Россиянин Константин Кравчук не смог пробиться во второй раунд теннисного турнира в Индиан-Уэллсе (США).

Хачанов опустился на 50-е место в рейтинге ATP На официальном сайте ATP опубликован обновленный рейтинг.

Андрей Кузнецов опустился на 61-е место в рейтинге ATP На официальном сайте ATP опубликован обновленный рейтинг.

Кравчук уступил Харрисону на старте турнира в Мемфисе Россиянин Константин Кравчук проиграл американцу Райану Харрисону в первом круге турнира в Мемфисе.

Хачанов поднялся на 51-е место в рейтинге ATP На официальном сайте ATP опубликован обновленный рейтинг.