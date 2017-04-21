Кравчук проиграл Ито в четвертьфинале челленджера в Тайбэе
Российский теннисист Константин Кравчук проиграл японцу Тацуме Ито в четвертьфинале Челленджера в Тайбэе, сообщает «Газета.Ru».
Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:7 (5:7). Теннисисты провели на корте 1 час 37 минут.
За выход в финал Ито поспорит с победителем матча Мэттью Эбден (Австралия) — Акира Сантиллан (Япония).
Тайбэй (Китай)
Челленджер
Мужчины
Четвертьфинал
Константин Кравчук (Россия) — Тацума Ито (Япония) — 4:6, 6:7 (5:7)
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