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Кравчук проиграл Ито в четвертьфинале челленджера в Тайбэе

Источник:  Газета.RuКомментарии

Российский теннисист Константин Кравчук проиграл японцу Тацуме Ито в четвертьфинале Челленджера в Тайбэе, сообщает «Газета.Ru».

Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:7 (5:7). Теннисисты провели на корте 1 час 37 минут. 

За выход в финал Ито поспорит с победителем матча Мэттью Эбден (Австралия) — Акира Сантиллан (Япония). 

Тайбэй (Китай)

Челленджер

Мужчины

Четвертьфинал

Константин Кравчук (Россия) — Тацума Ито (Япония) — 4:6, 6:7 (5:7)

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