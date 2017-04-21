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«Реал» намерен продлить контракт с Серхио Рамосом

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Тренерский штаб и руководство мадридского «Реала» довольны выступлением защитника Серхио Рамоса. 

Как информирует Marca, испанский клуб собирается предложить капитану «сливочных» новый контракт, который будет рассчитан до 2021 года. При этом отмечается, что «Реал» повысит зарплату 31-летнему футболисту сборной Испании.

Также сообщается, что сам Рамос готов остаться в столичном клубе и не думает о переезде в другую команду.

В нынешнем сезоне защитник провел во всех турнирах 35 матчей, забил 10 голов и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 40 млн евро, а его контракт с «Реалом» рассчитан до 2020 года.

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