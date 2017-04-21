Мамед Халидов может подписать контракт с лигой ACB

Как стало известно «Советскому спорту», российская промоутерская компания ACB собирается подписать контракт с польским средневесом Мамедом Халидовым сразу после того, как у спортсмена закончится контракт с лигой KSW (Польша).

Халидов проведет свой последний бой в польском промоушене 27 мая на стадионе PGE National Stadium в Варшаве в рамках турнира KSW 39, а после этого станет свободным агентом.

Напомним, что Мамед Халидов за свою карьеру провел 39 поединков, в которых одержал 33 победы, потерпел четыре поражения и еще два боя завершились вничью.