Александр Бубнов: В споре за Лигу чемпионов ЦСКА нельзя терять очки

Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 24-го тура РФПЛ «Уфа» - ЦСКА.

- В споре за Лигу чемпионов ЦСКА нельзя терять очки. Гончаренко отлично знает «Уфу», Дзагоев полетел с командой, да и в целом состав армейцев посильнее будет. прогноз - 1:0 в пользу ЦСКА, - цитирует Бубнова Sportbox.

Напомним, что игра состоится сегодня в 17:00 мск. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча. После 23 туров ЦСКА занимает второе место в чемпионате России, «Уфа» расположилась на седьмой строчке.