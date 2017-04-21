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Сергей Семак: Матч с ЦСКА не будет для меня принципиальным

Источник:  ФК «Уфа»Комментарии

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак поделился ожиданиями в преддверии матча 24-го тура РФПЛ с ЦСКА.

- С большим уважением отношусь к Виктору Михайловичу (Гончаренко), он заслужил своей работой приглашение от топ-клуба страны. Я же только в начале тренерского пути. Для меня лично предстоящая встреча не будет носить принципиального характера. Это еще один матч с очень хорошим и сильным соперником. Это возможность посмотреть, насколько мы правильно развиваемся, в каком направлении идем с точки зрения игры, результата и нашего будущего, - сказал Семак в интервью клубному телевидению. 

Ранее эксперт Александр Бубнов назвал ЦСКА фаворитом этой встречи, а комментатор Константин Генич предсказал минимальную победу армейцев. 

Напомним, что игра состоится сегодня в 17:00 мск. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча. После 23 туров ЦСКА занимает второе место в чемпионате России, «Уфа» расположилась на седьмой строчке.  

Матч

Уфа - ЦСКА

Место и дата

21 апреля 17:00, Нефтяник, Текстовая трансляция

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