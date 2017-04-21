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В Dota 2 обязали привязывать телефонный номер к аккаунту

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Valve выпустила очередное обновление для Dota 2, в котором обязала игроков привязывать к аккаунту телефонный номер.

Привязка телефона к аккаунту

С аккаунтов без привязанного номера нельзя будет участвовать в рейтинговых играх. Если с аккаунта удалить номер телефона, то можно будет привязать другой. Удалённый же номер нельзя будет использовать на других аккаунтах в течение следующих трёх месяцев. Кроме того, нельзя использовать номера, полученные с помощью онлайн-сервисов.

Одиночный подбор игры 

Теперь участники рейтингового подбора игры вновь могут указать, что хотят участвовать в матче только с одиночными игроками. Любой игрок, выбравший эту опцию, будет помещён в матч с девятью другими игроками, играющими в одиночку.

Изменения групп

Если одиночный рейтинг игрока выше группового, его рейтинг при подборе игры в группе будет считаться более высоким. По сути, фактический рейтинг таких игроков будет средним между одиночным и групповым.

Поведение в игре

Теперь игрок с низким приоритетом будет не только вынужден победить в нескольких играх, но и получит запрет на участие в рейтинговом подборе игр. Время наказания разнится: от нескольких часов после первого проступка до четырёх дней для тех, кто получает низкий рейтинг крайне часто.

Улучшен анализ очевидных случаев, когда игроки нарочно поддаются, и будем строго наказывать нарушителей.

Запущена система обнаружения и блокировки бот-аккаунтов, и к выходу обновления она уже успела навсегда заблокировать большое число подобных аккаунтов.

Изменения регионов

Рейтинговый подбор игр больше не доступен в Южной Африке, Индии и Дубае. Сервера будут обновлены, когда количество пользователей достигнет той отметки, при которой потребуется разделение на обычный и рейтинговый режимы. До изменения ситуации игрокам из этих регионов, желающим играть в рейтинговом режиме, нужно будет пользоваться одним из других серверов, находящихся неподалёку.

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