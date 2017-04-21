Максим Митрофанов: Поле стадиона «Санкт-Петербург» окончательно будет готово в мае. Чудес не бывает

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов рассказал о состоянии поля на стадионе «Санкт-Петербург».

– За полем ухаживают специалисты «Зенита», газон растет. Ситуация под контролем. Проблема была в том, что контракт, который был заключен с компанией на строительство футбольного поля, не предусматривал последующего его обслуживания. Но если вы заканчиваете строить поле и оно уходит в зиму, то ему необходимо обслуживание. Это живой организм. В нашем же случае сложилась ситуация, когда в течение зимы поле находилось за пределами стадиона. И за ним никто не присматривал.

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Каждую неделю мы наблюдаем положительную динамику. По нашим прогнозам, окончательно поле будет готово в мае. Чудес не бывает, - приводит слова Митрофанова «Коммерсант».

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Напомним, 31 марта генеральный подрядчик «Метрострой» объявил о завершении работ на стадионе. Летом на арене пройдут игры Кубка конфедераций, а в 2018 году – чемпионата мира.

Первый официальный матч на стадионе запланирован на 22 апреля. Им станет встреча между «Зенитом» и «Уралом» в рамках чемпионата РФПЛ.