Российские фигуристы сохранили лидерство на командном ЧМ после произвольного танца Бобровой и Соловьева
Российская пара Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев заняли третье место после произвольного танца на командном чемпионате мира в Токио.
Наша пара получила за произвольную программу 104,55 балла. Первыми стали канадцы Кейтлин Уивер/Эндрю Поже (113,83 балла), вторыми - американцы Мэдисон Чок/Эван Бейтс (109,96).
После выступления танцевальных пар сборная России сохранила лидерство в командном зачете. Наша сборная набрала 63 балла, у американцев - 62, у Японии - 58.
Командный чемпионат мира
Токио (Япония), 21 апреля
Танцы
После произвольного танца
1. Кейтлин Уивер/Эндрю Поже (Канада) – 113,83
2. Мэдисон Чок/Эван Бейтс (США) – 109,96
3. Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев (Россия) – 104,55
Командный зачет
1. Россия – 63
2. США – 62
3. Япония – 58
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