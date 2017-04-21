Себастьян Феттель: Могу точно сказать, что Джина очень быстра

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель оценил машину команды в нынешнем сезоне и высказался о борьбе за чемпионство.

«Не знаю, можно ли назвать Джину самой привлекательной из моих трех машин «Феррари», но могу с уверенностью сказать, что она очень быстра. Мы считаем, что можем добиться еще большей скорости.

Мы хотим оказывать давление на соперников – Льюиса и всех остальных. До сих пор стратегия «Феррари» была образцовой. Нужно продолжать концентрироваться на работе. Что касается ситуации в чемпионате, то каждую следующую гонку стоит рассматривать как самую важную и не думать о сражении за титул», – приводит Autosport.com.ru слова Феттеля.

Напомним, перед каждым сезоном Феттель дает имена своим машинам. В этом году он назвал свою «Феррари» Джиной.

После трех этапов чемпионата четырехкратный чемпион мира лидирует, одержав две победы.

Четвертый этап сезона Гран-при России пройдет 28-30 мая в Сочи.