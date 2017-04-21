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«Реал» встретится с «Атлетико» в полуфинале Лиги чемпионов, «Ювентус» – с «Монако»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка полуфинальных матчей Лиги чемпионов.

«Реал» и «Атлетико» проведут мадридское дерби, а «Монако» предстоит провести два матча против «Ювентуса».

Напомним, первые встречи состоятся 2 и 3 мая, а ответные – через неделю (9 и 10 числа). 

Отметим, что финал намечен на 3 июня в Кардиффе (Уэльс). Номинальным хозяином станет победитель пары «Монако» – «Ювентус», а гостем – победитель противостояния между «Реалом» и «Атлетико».

Голосование: «Ювентус» - «Монако». Кто пройдет в финал Лиги чемпионов?

Голосование: «Реал» - «Атлетико». Кто пройдет в финал Лиги чемпионов?

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