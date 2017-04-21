«Реал» встретится с «Атлетико» в полуфинале Лиги чемпионов, «Ювентус» – с «Монако»
Сегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка полуфинальных матчей Лиги чемпионов.
«Реал» и «Атлетико» проведут мадридское дерби, а «Монако» предстоит провести два матча против «Ювентуса».
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 21 апреля 2017 г.
Реал - Атлетико
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Монако - Ювентус
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥#жеребьевкаЛЧ pic.twitter.com/2lhQtYb0mP
Напомним, первые встречи состоятся 2 и 3 мая, а ответные – через неделю (9 и 10 числа).
Отметим, что финал намечен на 3 июня в Кардиффе (Уэльс). Номинальным хозяином станет победитель пары «Монако» – «Ювентус», а гостем – победитель противостояния между «Реалом» и «Атлетико».
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