Максим Митрофанов: Система на новом стадионе реагирует на все возгорания. Не советовал бы вставать у нее на пути

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов рассказал, как на стадионе «Санкт-Петербург» будут разрешены ситуации, связанные с пожаром и возгораниями.

- Что касается файеров и дымовых шашек, то на новом стадионе есть уникальная автоматизированная система, которая реагирует на какие бы то ни было возгорания. И сила удара струи достаточно сильная. С этой системой невозможно договориться.

100 000 зрителей на дерби. Как предыдущий раз открывали стадиона на Крестовском

Она автоматически определяет масштаб бедствия и потенциальную угрозу жизни людей, а соответственно, расход воды и напор. На прошлой неделе в рамках учений МЧС эта система была протестирована и показала отличный результат. Я бы не советовал вставать у такой системы на пути — смоет, - передает слова Митрофанова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

«Крестовский» в огне: на новом стадионе «Зенита» тушили пожар и спасали фанатов



Напомним, 31 марта генеральный подрядчик «Метрострой» объявил о завершении работ на стадионе. Летом на арене пройдут игры Кубка конфедераций, а в 2018 году – чемпионата мира.

Первый официальный матч на стадионе запланирован на 22 апреля. Им станет встреча между «Зенитом» и «Уралом» в рамках чемпионата РФПЛ.