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Владислав Третьяк: Чтобы ребята оставались, нужны хорошие контракты и условия

Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказался об отъезде российских игроков в НХЛ.

«У нас демократия, никто ни на кого давить не будет. И клубы, и сборная готовы создать для игроков все условия, чтобы как можно больше хоккеистов осталось играть здесь. А какое решение они принимают, это их личное дело.

Мы не можем давить какими-то запретами, эти запреты никогда ничего хорошего не приносили. Нужны хорошие контракты, условия, чтобы ребята оставались. Но если они хотят ехать, это их решение», – приводит «Р-Спорт» слова Третьяка.

Напомним, накануне стало известно о том, что защитник «Спартака» Ярослав Дыбленко подписал двухлетний контракт новичка с «Нью-Джерси».

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