ЦСКА и «Уфа» сыграли вничью в первенстве молодежных команд
Футболисты ЦСКА и «Уфы» сыграли вничью в рамках 24-го тура первенства молодежных команд.
Встреча завершилась со счетом 0:0. После 24 туров армейцы набрали 55 очков и продолжают лидировать в турнирной таблице, «Уфа» занимает последнее - 16-е место.
Основные составы команд сыграют сегодня в 17:00 мск. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
Уфа (мол) - ЦСКА (мол) - 0:0
Место и дата
21 апреля 11:00, Башинформсвязь-Динамо, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически