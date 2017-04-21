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ЦСКА и «Уфа» сыграли вничью в первенстве молодежных команд

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты ЦСКА и «Уфы» сыграли вничью в рамках 24-го тура первенства молодежных команд.

Встреча завершилась со счетом 0:0. После 24 туров армейцы набрали 55 очков и продолжают лидировать в турнирной таблице, «Уфа» занимает последнее - 16-е место. 

Основные составы команд сыграют сегодня в 17:00 мск. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.  

Матч

Уфа (мол) - ЦСКА (мол) - 0:0

Место и дата

21 апреля 11:00, Башинформсвязь-Динамо, Онлайн-трансляция

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