Сергей Карякин: Теперь я настоящий фанат «Спартака»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал о том, как стал болельщиком «Спартака».

«Когда я переехал в Москву, то познакомился с моим будущим менеджером Кириллом Зангалисом, который оказался ярым фанатом «Спартака». Мои друзья по сборной Непомнящий и Евгений Томашевский тоже болеют за красно-белых. Вот так мне и привили любовь к этой команде.

Кроме того, я никогда не скрывал, что для меня это был такой классный ход – начать болеть за «Спартак», ведь это народная команда, а я переехал в Москву.

Однако ко всему хорошему быстро привыкаешь, и теперь я на самом деле настоящий фанат красно-белых, отчаянно за них переживаю и очень хочу, чтобы в этом сезоне они вернули себе чемпионский титул.

Я проникся спартаковским духом и теперь мои любимые цвета красно-белые. Это великий клуб с великой историей. Когда побывал в музее «Спартака», то неделю потом ходил под впечатлением.

Мне даже передали, что капитан красно-белых Денис Глушаков очень внимательно следил за моей игрой и когда-нибудь мы обязательно встретимся с ним и с другими ребятами, пообедаем, познакомимся поближе.

Также из спортсменов я заочно знаком с бойцом ММА Хабибом Нурмагомедовым. Мы договорились сыграть товарищескую партию», – сказал Карякин в интервью «Газета.Ru».