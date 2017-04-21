Марио Фернандес: В матче с «Уфой» нам будет очень тяжело

Защитник ЦСКА Марио Фернандес поделился ожиданиями в преддверии матча 24-го тура РФПЛ с «Уфой».

- Нас ожидает очень непростой поединок. «Уфа» идет в верхней части таблицы, и особенно непросто играть у них дома. Они, как и мы, мало пропускают, хорошо действуют в обороне и отборе мяча. Так что нам будет очень тяжело, - цитирует Фернандеса официальный твиттер армейцев.

Напомним, что игра состоится сегодня в 17:00 мск. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча. После 23 туров ЦСКА занимает второе место в чемпионате России, «Уфа» расположилась на седьмой строчке.