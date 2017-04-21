Валерий Каменский: Ради Олимпиады можно пожертвовать парой сезонов КХЛ

Вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский высказался о конкуренции в лиге и создании в СКА базового клуба сборной России.

– Мы идем к Олимпийским играм. И олимпийский цикл покажет, правильно мы делаем или неправильно. К тому же сейчас, если хоккеисты из НХЛ не приедут, сыгранность звеньев в СКА поможет нам занять высокое место в Корее. Потому что наши люди, как конечный результат, всегда воспринимают результат на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

– Грубо говоря, можно пожертвовать парой сезонов в лиге ради успешного выступления на Олимпиаде?

– Я думаю, что да. И болельщики нас в этом поддержат, если будет результат (на Олимпиаде). Все одобрят это начинание, которое выбрали и главный тренер сборной, и руководство лиги, и федерация. Потому что сейчас все работают совместно.

Напомним, в воскресенье СКА во второй раз в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина. В плей-офф команда Олега Знарка потерпела всего два поражения.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в Пхенчхане. Ранее НХЛ объявила, что не отпустит игроков на турнир.