Александр Шмурнов: Перед каждым туром особо «влюбленные» в «Спартак» все каркают и каркают

Максим Митрофанов: Система на новом стадионе реагирует на все возгорания. Не советовал бы вставать у нее на пути

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов рассказал, как на стадионе «Санкт-Петербург» будут разрешены ситуации, связанные с пожаром и возгораниями.