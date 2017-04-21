Александр Шмурнов: Перед каждым туром особо «влюбленные» в «Спартак» все каркают и каркают
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов – о высказываниях в адрес московского «Спартака».
«Перед каждым туром особо «влюбленные» в «Спартак» все каркают и каркают в прогнозах», – написал Шмурнов на своей странице в Twitter.
Перед каждым туром особо "влюблённые" в "Спартак" все каркают и каркают в прогнозах))— Александр Шмурнов (@AShmurnov) 21 апреля 2017 г.
Завтра, 22 апреля, красно-белые проведут выездной матч против «Ростова» в рамках 24-го тура РФПЛ.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически