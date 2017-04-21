Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург5 : 2Коламбус
Хоккей  Красная Армия- : -Реактор
Баскетбол  Олимпиакос- : -Анадолу Эфес
Футбол  Уфа- : -ЦСКА
Футбол  Динамо Киев- : -Шахтер
Баскетбол  Реал- : -Дарушафака
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сорокин займет место в воротах олимпийской сборной России в матче со Швейцарией

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Тренер олимпийской сборной России Игорь Никитин сообщил, что в матче со Швейцарией в рамках Евровызова в воротах национальной команды сыграет Илья Сорокин.

- У Галимова проблема с голеностопом, поэтому решили повреждение не усугублять, тем более у нас два вратаря. В воротах сегодня сыграет Сорокин, - сказал Никитин.

На утренней тренировке занимались два вратаря - Илья Сорокин и Андрей Кареев. 

Матч состоится сегодня в 21:15 мск.  

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Богдан Киселевич: После поражения от французов нам было стыдноЗащитник олимпийской сборной России Богдан Киселевич прокомментировал победу над командой Франции (6:0) во втором матче Еврочелленджа.Олег Браташ: Преждевременно говорить про участие игроков из НХЛ в матчах со ШвейцариейГлавный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ подвел итоги второго матча Еврочелленджа с Францией (6:0) и высказался о возможном участии игроков из НХЛ в матчах со Швейцарией.Олимпийская сборная России разгромила Францию во втором матче ЕврочелленджаОлимпийская сборная России крупно обыграла команду Франции во втором матче Еврочелленджа.Сорокин будет защищать ворота олимпийской сборной России в матче с ФранциейГлавный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ определился с составом команды на второй матч Еврочелленджа с Францией в Челябинске.Как это может быть?! Олимпийская сборная России проиграла французам в хоккейКак это может быть?! Олимпийская сборная России проиграла французам в хоккейРоссияне приехали в Челябинск, чтобы сыграть со сборной Франции. Но внезапно уступили со счетом 0:1 – в овертайме забил форвард «Куньлуня».Олимпийская сборная России уступила Франции в матче ЕврочелленджаОлимпийская сборная России в Челябинске провела встречу с командой Франции.Владимир Ткачев: Если б не хоккей, стал бы хирургомВладимир Ткачев: Если б не хоккей, стал бы хирургомЛидер атак «Ак Барса» рассказал о детской мечте стать вратарем, о тяге к медицине и о своем новом увлечении – серфинге.Санников будет капитаном олимпийской сборной России в матчах Еврочелленджа с ФранциейНападающий «Сибири» Степан Санников будет капитаном олимпийской сборной России в матчах Еврочелленджа с командой Франции, сообщил главный тренер россиян Олег Браташ.Илья Сорокин: Лучший совет в моей жизни – свято место пусто не бывает…Илья Сорокин: Лучший совет в моей жизни – свято место пусто не бывает…Илья Сорокин дал откровенное интервью «Советскому спорту», в котором рассказал о феномене родной новокузнецкой школы, о любви к самолетам.Олимпийская сборная России обыграла команду ЛатвииВ рамках второго выставочного матча олимпийская сборная России обыграла команду Латвии со счетом 2:1.Сергей Шумаков: Вторая игра с Латвией будет сложнееФорвард олимпийской сборной России Сергей Шумаков подвел итог товарищеской встречи с национальной командой Латвии (5:0).Олег Браташ: При счете 5:0 в третьем периоде ребята немного сбавили оборотыГлавный тренер олимпийской сборной России по хоккею Олег Браташ подвел итог товарищеской встречи с национальной командой Латвии (5:0).Олимпийская сборная России разгромила Латвию в контрольном матчеОлимпийская сборная России по хоккею обыграла в товарищеском матче команду Латвии со счетом 5:0.Знарок посетил тренировку олимпийской сборной России в РигеГлавный тренер СКА и сборной России Олег Знарок посетил тренировку олимпийской сборной.Андрей Светлаков: Если бояться сотрясения – еще больше прилетитАндрей Светлаков: Если бояться сотрясения – еще больше прилетитВ интервью «Советскому спорту» форвард ЦСКА рассказал о причинах поражения в Кубке Гагарина и о трех своих сотрясениях мозга.Михаил Воробьев: А в школе у меня была «тройка» по физкультуре…Михаил Воробьев: А в школе у меня была «тройка» по физкультуре…В откровенном интервью «Советскому спорту» хоккеист рассказал о своем родном городе, детстве и юности и объяснил, как он стал распасовщиком.Капризов пропустит матчи олимпийской сборной России с ЛатвиейНападающий «Салавата Юлаева» и олимпийской сборной России Кирилл Капризов не примет участие в товарищеских матчах против Латвии, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе ФХР.Олег Браташ: Каждый понимает, что получил шанс пробиться в основную сборную на ЧМГлавный тренер команды олимпийской сборной России Олег Браташ рассказал о подготовке команды к двум товарищеским матчам со сборной Латвии.Андрей Миронов: Каждый год желание попасть на чемпионат мира становится сильнееЗащитник олимпийской сборной России по хоккею Андрей Миронов рассказал о своем желание попасть в первую сборную России.Илья Сорокин: Отставка Квартальнова стала неожиданной новостьюВратарь ЦСКА Илья Сорокин сообщил, что отставка Дмитрия Квартальнова с поста главного тренера стала неожиданностью для хоккеистов команды.
Футбол
Сергей Семак: Матч с ЦСКА не будет для меня принципиальным
Футбол
Александр Бубнов: В споре за Лигу чемпионов ЦСКА нельзя терять очки
Футбол
«Реал» намерен продлить контракт с Серхио Рамосом
Хоккей
Владислав Третьяк: Взял бы на чемпионат мира поровну игроков из КХЛ и НХЛ
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Илья Сорокин
Илья Сорокинвсе новости