Сорокин займет место в воротах олимпийской сборной России в матче со Швейцарией

Тренер олимпийской сборной России Игорь Никитин сообщил, что в матче со Швейцарией в рамках Евровызова в воротах национальной команды сыграет Илья Сорокин.

- У Галимова проблема с голеностопом, поэтому решили повреждение не усугублять, тем более у нас два вратаря. В воротах сегодня сыграет Сорокин, - сказал Никитин.

На утренней тренировке занимались два вратаря - Илья Сорокин и Андрей Кареев.

Матч состоится сегодня в 21:15 мск.