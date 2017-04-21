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Мила Алиева: Я хочу быть Вилатом в юбке

Комментарии

Комментатор студии RuHub Мила Алиева в интервью порталу «Киберспорт@Mail.ru» расскзала о начале работы в RuHub и о своем отношении к Виталию «V1lat» Волочаю.

«Как я это вижу — у меня в друзьях была Инна «Ineska» Волочай, которая могла показать Вилату (Виталий «V1lat» Волочай) мой стрим. Я тогда комментировала женский турнир. Вилат посмотрел и написал мне «Тебе нужно поработать вот над этим и исправить вот это. В целом, я вижу потенциал но нужно подтянуть речь и почаще заниматься скороговорками, чтобы успевать в замесах и ты будешь ок».

Честно, я думала что не нравлюсь ему. Мы никогда не общались с ним, даже по-дружески. Я очень эмоциональная и порой выдаю много эмоций во время матча, поэтому в последнее время стараюсь комментировать спокойно, чуть более отстраненно. Думаю, что игры Айрата (Айрат «Silent» Газиев, молодой человек Милы) мне комментировать не дадут.

Я всегда уважала его, как комментатора. Надо понимать, что Вилат — шоумен, и его твиты и прочие вещи, которые он делает, поднимают его популярность. Он всегда будет востребован. И он очень поддерживает меня, я даже сама не ожидала такого. Я шокирована. Это невероятно льстит и мотивирует, когда тебе это говорит человек, на которого ты равнялась. Я даже один раз сказала «Я хочу быть Вилатом в юбке». И я к этому иду. Мне часто говорят «Вот смотри как комментирует Вилат и как комментируешь ты». Ребята, Вилат — это бог комментирования, родоначальник всего этого, и мне до него ещё расти и расти. Сравнивать нас не очень правильно, потому что он комментирует девять лет, а я — девять месяцев.

Я ещё ни разу не комментировала с ним в паре, мне даже страшно такое представить. Я не знаю, что со мной будет происходить».

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