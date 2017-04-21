Андрей Червиченко: Семак может выставить против ЦСКА ослабленный состав

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от гостевой встречи ЦСКА с Уфой» в 24-м туре чемпионата России.

- «Уфа» - соперник упрямый, но находится в середине таблицы. Армейцам, чтобы броситься вдогонку за «Спартаком», нужно побеждать. Если мы предположим, что чувства Семака в красно-синему клубу сильны, то вполне возможно, что он выставит ослабленный состав, который ЦСКА легче будет одолеть. Это ни в коем случае не говорит, что игра будет сдаваться. Просто тренер можно выставить боевой состав, а можно приберечь его для чего-то другого. Хотя, возможно, «Уфа» и даст бой. Но я сильно в этом сомневаюсь, - сказал Червиченко.

Матч начнется сегодня в 17:00 мск. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.