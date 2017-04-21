Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург5 : 2Коламбус
Хоккей  Красная Армия- : -Реактор
Баскетбол  Олимпиакос- : -Анадолу Эфес
Футбол  Уфа- : -ЦСКА
Футбол  Динамо Киев- : -Шахтер
Баскетбол  Реал- : -Дарушафака
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«МЮ» сыграет в полуфинале Лиги Европы с «Сельтой», «Аякс» проведет два матча против «Лиона»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка полуфинальных матчей Лиги Европы.

Как стало известно, «Аякс» встретится с «Лионом», а «Сельта» проведет две игры против «Манчестер Юнайтед».

Напомним, первые матчи между командами состоятся 4 мая, а ответные – через неделю.

Отметим, что финал пройдет в городе Сольна (Швеция) 24 мая. Номинальным хозяином станет победитель пары «Аякс» – «Лион», а гостем – победитель противостояния между «Сельтой» и «МЮ».

Голосование: «Аякс» - «Лион». Кто пройдет в финал Лиги Европы?

Голосование: «Сельта» - «Манчестер Юнайтед». Кто пройдет в финал Лиги Европы?

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
УЕФА перенес игру «Аякса» и «Лиона» в Лиге Европы на 3 маяКак сообщает УЕФА, график матчей 1/4 финала Лиги Европы потерпел некоторые изменения.«Реал» встретится с «Атлетико» в полуфинале Лиги чемпионов, «Ювентус» – с «Монако»Сегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка полуфинальных матчей Лиги чемпионов.УЕФА дерзко гнобит ВАДА. За что ополчились футбольные власти и почему они правы?УЕФА дерзко гнобит ВАДА. За что ополчились футбольные власти и почему они правы?Новое доказательство: с проверкой на допинг что-то не так.Сегодня в Швейцарии состоится жеребьевка полуфиналов Лиги чемпионов и Лиги ЕвропыСегодня в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка стадии полуфинала Лиги чемпионов и Лиги Европы.Скауты «Челси» просматривали Мбаппе«Челси» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Монако» Килиана Мбаппе.Рэшфорд спасает «МЮ», Ибрагимович получает травму, а Малкин добивает «Коламбус». Главные новости утраРэшфорд спасает «МЮ», Ибрагимович получает травму, а Малкин добивает «Коламбус». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных событий утра пятницы.Люк Шоу: Ибрагимович в порядке, он спокойно ходил по раздевалкеЗащитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу полагает, что Златан Ибрагимович смог избежать тяжелой травмы в ответной встрече с «Андерлехтом» (2:1).Рой Кин: Моуринью забил последний гвоздь в крышку гроба РуниБывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин уверен в том, что нападающий Уэйн Руни в скором времени покинет команду.«Аякс» вышел в полуфинал еврокубка впервые за 20 летСамый титулованный клуб Нидерландов добился самого крупного успеха в европейском кубковом турнире за последние два десятилетия.Генрих Мхитарян: Мы все ближе к финалу Лиги ЕвропыПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян поделился впечатлениями после ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против «Андерлехта». Напомним, что его команда победила 2:1 и по сумме двух матчей вышла в полуфинал.Жозе Моуринью: Я доверяю Рэшфорду вне зависимости от того, забивает он или нетГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился впечатлениями после ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против «Андерлехта». Напомним, что его команда победила 2:1 и по сумме двух матчей вышла в полуфинал.Маркус Рэшфорд: У «МЮ» было много шансов, мы могли забивать раньшеНападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд поделился впечатлениями после матча против «Андерлехта» в 1/4 финала Лиги Европы. Напомним, что его команда победила со счетом 2:1 в дополнительное время и вышла в следующий раунд.Моуринью в 10-й раз пробился в полуфинал еврокубка и сравнялся с ФергюсономГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в 10-й раз за карьеру вывел свою команду в полуфинал континентального кубкового турнира.Лига Европы. 1/4 финала. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Андерлехт», «Шальке» обыграл «Аякс», но вылетел и другие матчиРезультаты ответных матчей 1/4 финала Лиги Европы.Спаситель Рэшфорд. «МЮ» дожал «Андерлехт» в четвертьфинале ЛЕСпаситель Рэшфорд. «МЮ» дожал «Андерлехт» в четвертьфинале ЛЕ«Манчестер Юнайтед» в дополнительное время переиграл «Андерлехт» и вышел в полуфинал Лиги Европы.«Лион» одолел «Бешикташ» в серии пенальти и вышел в полуфинал Лиги Европы«Лион» на выезде уступил «Бешикташу» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы (1:2), но взять верх в серии послематчевых пенальти.«Манчестер Юнайтед», «Аякс», «Сельта» и «Лион» вышли в полуфинал Лиги ЕвропыЗавершились все матчи 1/4 финала Лиги Европы. По их итогам определились все полуфиналисты турнира.«Шальке» в дополнительное время обыграл «Аякс», но не сумел выйти в полуфинал Лиги ЕвропыОтветный матч 1/4 финала Лиге Европы между «Шальке» и «Аяксом» завершился победой хозяев.. Итоговый счет матча - 3:2 в пользу «Шальке», но в следующую стадию вышел «Аякс».«Манчестер Юнайтед» в дополнительное время обыграл «Андерлехт» и вышел в полуфинал Лиги ЕвропыОтветный матч 1/4 финала Лиге Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Андерлехтом» завершился победой хозяев в дополнительное время. Итоговый счет матча - 2:1 в пользу «Манчестер Юнайтед».«МЮ» – «Андерлехт». Ибрагимович заменен из-за травмыФорвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович получил травму в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы против «Андерлехта». Футболист был заменен.
Хоккей
Береглазов, Антипин и Мозякин вызваны в сборную России для подготовки к ЧМ
Футбол
Психолог: Черчесова и Денисова должен свести на разговор кто-то третий
Футбол
Роман Трушечкин: В упорстве и вере Федуну отказать нельзя. Больше десятка лет сквозь насмешки и ошибки он двигался к мечте
Футбол
«МЮ» сыграет в полуфинале Лиги Европы с «Сельтой», «Аякс» проведет два матча против «Лиона»
все новости
Аякс
Аякскалендарьстатистика
Сельта
Сельтакалендарьстатистика
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Лион
Лионкалендарьстатистика
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости
УЕФА
УЕФА