«МЮ» сыграет в полуфинале Лиги Европы с «Сельтой», «Аякс» проведет два матча против «Лиона»
Сегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка полуфинальных матчей Лиги Европы.
Как стало известно, «Аякс» встретится с «Лионом», а «Сельта» проведет две игры против «Манчестер Юнайтед».
Напомним, первые матчи между командами состоятся 4 мая, а ответные – через неделю.
Отметим, что финал пройдет в городе Сольна (Швеция) 24 мая. Номинальным хозяином станет победитель пары «Аякс» – «Лион», а гостем – победитель противостояния между «Сельтой» и «МЮ».
🌟🌟🌟 Аякс - Лион 🌟🌟🌟— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 21 апреля 2017 г.
🌟🌟🌟 Сельта - МЮ 🌟🌟🌟#жеребьевкаЛЕ pic.twitter.com/5g4jtjsVF2
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