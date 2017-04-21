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Лос-Анджелес запустили серию виртуальных туров с изображением объектов, которые могут принять ОИ-2024

Источник:  Insidethegames.bizКомментарии

Лос-Анджелес запустили серию виртуальных туров с изображением объектов, которые будут использоваться, если американский город выберут местом проведения Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года. 

На обозрение Международного олимпийского комитета будут представлены такие достопримечательности, как Стэйплс-центр, Лос-Анджелесский конференц-центр, Колизей. 

Один из организаторов Лос-Анджелес-2024 считает, что виртуальные туры «демонстрируют готовность города к Играм-2024». 

- Лос-Анджелес - это правильный выбор для Олимпиады-2024, потому что наш город может принимать Игры без строительства новых заведений. У нас есть все для проведения Олимпийских и Паралимпийских игр, - сказал организатор.

Кроме американского города на проведение Игр-2024 претендует Париж. 13 сентября 2017 года будет официально объявлено, где пройдет Олимпиада 2024 года. 

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