Лос-Анджелес запустили серию виртуальных туров с изображением объектов, которые могут принять ОИ-2024

Лос-Анджелес запустили серию виртуальных туров с изображением объектов, которые будут использоваться, если американский город выберут местом проведения Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года.

На обозрение Международного олимпийского комитета будут представлены такие достопримечательности, как Стэйплс-центр, Лос-Анджелесский конференц-центр, Колизей.



Один из организаторов Лос-Анджелес-2024 считает, что виртуальные туры «демонстрируют готовность города к Играм-2024».

- Лос-Анджелес - это правильный выбор для Олимпиады-2024, потому что наш город может принимать Игры без строительства новых заведений. У нас есть все для проведения Олимпийских и Паралимпийских игр, - сказал организатор.

Кроме американского города на проведение Игр-2024 претендует Париж. 13 сентября 2017 года будет официально объявлено, где пройдет Олимпиада 2024 года.