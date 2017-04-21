Эмилио Бутрагеньо: «Реалу» достался самый сложный соперник из всех возможных

Директор «Реала» по связям с общественностью Эмилио Бутрагеньо оценил итоги жеребьевки 1/2 финала Лиги чемпионов, по итогам которой соперником действующего обладателя трофея стал прошлогодний финалист – «Атлетико».

«Мы счастливы, что до финала остался лишь один шаг. Но нам попался самый сложный соперник из всех возможных.

«Атлетико» – команда, которая умеет пользоваться вашими ошибками. У них очень сильная атака, но при этом они мало пропускают. Если будем допускать ошибки, придется за них расплачиваться», – приводит слова Бутрагеньо официальный сайт УЕФА.

Напомним, первый матч пройдет 2 или 3 мая на «Сантьяго Бернабеу», ответный – 9 или 10 мая на «Висенте Кальдерон».