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Роман Трушечкин: В упорстве и вере Федуну отказать нельзя. Больше десятка лет сквозь насмешки и ошибки он двигался к мечте

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Комментатор «Матч ТВ» Роман Трушечкин рассказал, чем может закончиться для «Спартака» чемпионство в нынешнем сезоне.

- Реальность такова, вообразим на секунду: «Спартак» - чемпион, достигнута цель, к которому весь проект Леонида Федуна стремился долгие тринадцать лет. «Спартак» этой новой эпохи никогда не жил при собственном чемпионстве. Он не знает, как это бывает. Мы не знаем, как распорядится этим знанием, куда дальше захочет двигаться дальше владелец клуба.

Плохой сценарий: затянувшийся праздник. На такое развитие событий будет указывать общая вялость управленческих поступков. Тренер? Оставляем, пусть работает. Изменения в составе? Сохраняем чемпионский костяк, берем одно-два громких имени, а вообще не мешайте нам наслаждаться нашей победой. В этом плохом сценарии все можно будет понять уже по началу будущего сезона. Голодный «Спартак»-нечемпион обычно начинал сезоны хорошо. Сытого поджидают на старте осечки.

Сценарий получше: нездоровый энтузиазм. Признаком такого выбора станет стремление выковать побольше горячего железа, сильно вложиться в трансферы, переподписать основные контракты со значительным увеличением сумм, распространять и поддерживать хождение идеи о дальнейшем победоносном марше «Спартака» - теперь уже в Лиге чемпионов.

Идеальным сценарием была бы уверенность в том, что «Спартак» уже сейчас знает, как действовать в будущем сезоне. Да, вне зависимости от результата нынешнего. Ведь «Спартаку» раньше для чемпионства не хватало не отдельного Квинси, отдельного Фернандо или даже отдельного Карреры, а системности. Хотя в упорстве и вере Федуну отказать нельзя. Больше десятка лет сквозь насмешки и ошибки он двигался к мечте, не получая ни одного свидетельства, что выбрал правильную дорогу. Так и определяется вера, то есть уверенность в невидимом. Были у нас меценаты в футболе, которые бросали в это играть гораздо быстрее, разочаровывались, остывали, теряли интерес. В будущее «Спартак» должен взять не отдельного Квинси, отдельного Глушакова или даже отдельного Карреру, а важные для себя уроки: что раньше делали неправильно и что доказало свою истинность теперь?, - написал Трушечкин в своей колонке на «Матч ТВ».

После 23 туров «Спартак» занимает первое место в чемпионате России, в активе команды 54 очка. В следующем туре красно-белые сыграют с «Ростовом».  

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