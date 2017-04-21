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Мбаппе признан игроком недели в Лиге чемпионов

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Полузащитник «Монако» Килиан Мбаппе назван игроком недели в Лиге чемпионов по итогам голосования на официальном сайте УЕФА.

За 18-летнего француза проголосовал 51% принявших участие в опросе. Второе место занял полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо (22%), третье – полузащитник «Баварии» Арьен Роббен (15%), четвертое – форвард «Лестера» Джейми Варди (12%).

Напомним, в ответном матче с «Боруссией» из Дортмунда (3:1) Мбаппе открыл счет на третьей минуте.

Таким образом, он продлил свою голевую серию в Лиге чемпионов. Ранее он забивал в обоих матчах с «Манчестер Сити» и в первой игре в Дортмунде.

В ½ финала соперником «Монако» станет «Ювентус».

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