Психолог: Черчесова и Денисова должен свести на разговор кто-то третий
Психолог-конфликтолог Валерий Соколюк рассказал «Советскому
спорту», как можно разрешить сложную ситуацию в отношениях между тренером
сборной России Станиславом Черчесовым и полузащитником «Локомотива» Игорем
Денисовым, который не получает вызова в национальную команду.
- На самом деле это очень сложная ситуация. Разногласия
тянутся еще со времен работы Черчесова в «Динамо». В обычной ситуации людям
надо сесть и поговорить, объясниться. Но тут это сделать сложно. Два очень
гордых человека, которые привыкли в любой ситуации идти до конца. Я не знаю все
детали разногласий, но тут только один выход. Их должен свести на разговор
третий человек. Человек которому они оба доверяют. Только так можно разрешить
этот конфликт. А вообще люди с такими сильными характерами как у Черчесова и Денисова,
объединенные одной целью, это была бы сила.
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