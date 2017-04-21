Психолог: Черчесова и Денисова должен свести на разговор кто-то третий

Психолог-конфликтолог Валерий Соколюк рассказал «Советскому спорту», как можно разрешить сложную ситуацию в отношениях между тренером сборной России Станиславом Черчесовым и полузащитником «Локомотива» Игорем Денисовым, который не получает вызова в национальную команду.

- На самом деле это очень сложная ситуация. Разногласия тянутся еще со времен работы Черчесова в «Динамо». В обычной ситуации людям надо сесть и поговорить, объясниться. Но тут это сделать сложно. Два очень гордых человека, которые привыкли в любой ситуации идти до конца. Я не знаю все детали разногласий, но тут только один выход. Их должен свести на разговор третий человек. Человек которому они оба доверяют. Только так можно разрешить этот конфликт. А вообще люди с такими сильными характерами как у Черчесова и Денисова, объединенные одной целью, это была бы сила.

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