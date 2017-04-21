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ВКонтакте покажет The Kiev Major и специальные выпуски #VKLive о турнире

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Социальная сеть ВКонтакте проведёт русскоязычную трансляцию The Kiev Major — международного чемпионата по Dota 2, который впервые проходит на территории СНГ.

Помимо самого соревнования любители киберспорта смогут следить за специальными выпусками #VKLive и увидеть закулисье мероприятия. Первое прямое включение о Киевском мэйджоре состоится уже 23 апреля, за один день до старта группового этапа, в сообществе VK Dota 2.

В прямом эфире зрители в сопровождении звёзд киберспорта познакомятся с участниками чемпионата, зададут вопросы в чате трансляции, посетят площадку мероприятия, прогуляются по Киеву и побывают в отеле, где проживают игроки. Приглашённые гости в студии подведут итоги прошедших матчей и дадут прогнозы о будущих поединках. В рамках трансляций будут показываться и репортажи о событии.

Во время трансляций зрители смогут принять участие в викторинах и получить уникальные призы. Также пользователи ВКонтакте получат шанс выиграть билеты на соревнование.

Всего пользователи ВКонтакте получат свыше семи часов дополнительного уникального контента. В производстве проекта, в том числе в подготовке сценария и креативной составляющей прямых трансляций, а также во взаимодействии со звёздами киберспорта участвует сама Команда ВКонтакте. За техническую сторону процесса отвечает локальный партнёр компании.

«Миллионы фанатов киберспорта регулярно следят за ключевыми мероприятиями отрасли в прямом эфире ВКонтакте. Впервые соревнование такого масштаба проходит на территории СНГ, и в этот раз, чтобы полностью осветить соревнование в необычном формате, мы подготовили эксклюзивный контент для пользователей VK», — прокомментировал руководитель направления «Игры и киберспорт» ВКонтакте Александр Щепилов.

The Kiev Major пройдет с 24 по 30 апреля. Матчи плей-офф состоятся в Национальном дворце искусств «Украина». Призовой фонд турнира составит 3 миллиона долларов. 

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