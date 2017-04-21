Павел Недвед: «Ювентусу» будет очень тяжело, «Монако» прекрасно справляется со своей работой

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед прокомментировал результаты жеребьевки 1/2 финала Лиги чемпионов, по итогам которой туринский клуб проведет два матча против «Монако».

«Трудно сказать, какая бы из команд оказалась лучшим вариантом для «Ювентуса». Надеюсь, мы сможем выиграть трофей. По крайней мере, у меня есть основания так думать. Что касается «Монако», то в этом коллективе собрано много молодых игроков, которые прекрасно справляются со своей работой. Нам будет очень тяжело», – цитирует Недведа Football Italia.



Напомним, первый матч состоится 3 мая, а ответный – через неделю, 10 числа.

Читайте также:



«Это смешно». Черданцев и КО – о жеребьевке Лиги чемпионов